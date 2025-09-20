Journées Européennes du Patrimoine Concert poétique à la chandelle Sablonceaux

Journées Européennes du Patrimoine Concert poétique à la chandelle Sablonceaux samedi 20 septembre 2025.

Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Concert poétique de Marine Poydenot.

Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 41 62

English :

Poetic concert by Marine Poydenot.

German :

Poetisches Konzert von Marine Poydenot.

Italiano :

Concerto poetico di Marine Poydenot.

Espanol :

Concierto poético de Marine Poydenot.

