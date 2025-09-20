Journées Européennes du Patrimoine Concert poétique à la chandelle Sablonceaux
Journées Européennes du Patrimoine Concert poétique à la chandelle
Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 20:30:00
Concert poétique de Marine Poydenot.
Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 41 62
English :
Poetic concert by Marine Poydenot.
German :
Poetisches Konzert von Marine Poydenot.
Italiano :
Concerto poetico di Marine Poydenot.
Espanol :
Concierto poético de Marine Poydenot.
