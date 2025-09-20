Journées Européennes du patrimoine Concert pour violoncelle et piano par Alissa Duryee Senonches
1 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Concert pour violoncelle et piano avec des œuvres de compositrices du 19eme siècle Marie Jaëll, Louise Farrenc, Maria Szymanowska.
1 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 alissaduryee@gmail.com
English :
Concert for cello and piano with works by 19th-century female composers: Marie Jaëll, Louise Farrenc, Maria Szymanowska.
German :
Konzert für Violoncello und Klavier mit Werken von Komponistinnen des 19. Jahrhunderts: Marie Jaëll, Louise Farrenc, Maria Szymanowska.
Italiano :
Concerto per violoncello e pianoforte con opere di compositori del XIX secolo: Marie Jaëll, Louise Farrenc, Maria Szymanowska.
Espanol :
Concierto para violonchelo y piano con obras de compositores del siglo XIX: Marie Jaëll, Louise Farrenc, Maria Szymanowska.
