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Journées Européennes du Patrimoine | Concert Église Sainte-Anne Sadillac

dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Anne · Sadillac

Journées Européennes du Patrimoine | Concert Église Sainte-Anne Sadillac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Église Sainte-Anne
Adresse
5 place de l'Église Sainte-Anne
Ville
24500 Sadillac
Département
Dordogne
Tarif

Sadillac

Journées Européennes du Patrimoine | Concert

Église Sainte-Anne 5 place de l’Église Sainte-Anne Sadillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

La Chorale de Sainte-Foy-des-Vignes vous propose un concert pour les Journées Européennes du Patrimoine.   .

Église Sainte-Anne 5 place de l’Église Sainte-Anne Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 32 53 29  sec.moulindecitole@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Concert

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Concert Sadillac a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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