Journées Européennes du Patrimoine | Concert Église Sainte-Anne Sadillac

Informations pratiques

Sadillac

Journées Européennes du Patrimoine | Concert

Église Sainte-Anne 5 place de l’Église Sainte-Anne Sadillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Chorale de Sainte-Foy-des-Vignes vous propose un concert pour les Journées Européennes du Patrimoine. .

Église Sainte-Anne 5 place de l’Église Sainte-Anne Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 32 53 29 sec.moulindecitole@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Concert

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Concert Sadillac a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides