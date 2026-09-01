Journées Européennes du Patrimoine | Concert Église Sainte-Anne Sadillac
dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Anne · Sadillac
Informations pratiques
Sadillac
Journées Européennes du Patrimoine | Concert
Église Sainte-Anne 5 place de l’Église Sainte-Anne Sadillac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Chorale de Sainte-Foy-des-Vignes vous propose un concert pour les Journées Européennes du Patrimoine. .
Église Sainte-Anne 5 place de l’Église Sainte-Anne Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 32 53 29 sec.moulindecitole@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine | Concert
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Concert Sadillac a été mis à jour le 2026-09-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Sadillac (Dordogne)
- Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac 19 septembre 2026
- Visite guidée du moulin à vent de Citole, Moulin de Citole, Sadillac 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine | Visite guidée du Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac 20 septembre 2026
- Concert de la chorale de Sainte Foy des Vignes, Église Sainte-Anne, Sadillac 20 septembre 2026