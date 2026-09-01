Journées Européennes du Patrimoine : Concert Tempo – La voix des insurgés Châtillon-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Châtillon-sur-Loire
Informations pratiques
Châtillon-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine : Concert Tempo – La voix des insurgés
26 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à un concert dans le temple protestant de Châtillon-sur-Loire.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Tempo vous propose une veillée musicale et poétique chez Agrippa d’Aubigné : La voix des insurgés. Découvrez ce lieu chargé d’histoire en musique. Billetterie volontaire à partir de 5 euros. Sur réservation. .
26 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire contact@tempoproductions.fr
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English :
As part of European Heritage Days, come enjoy a concert at the Protestant church in Chétillon-sur-Loire.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Concert Tempo – La voix des insurgés Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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