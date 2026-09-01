Informations pratiques

Châtillon-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine : Concert Tempo – La voix des insurgés

26 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à un concert dans le temple protestant de Châtillon-sur-Loire.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Tempo vous propose une veillée musicale et poétique chez Agrippa d’Aubigné : La voix des insurgés. Découvrez ce lieu chargé d’histoire en musique. Billetterie volontaire à partir de 5 euros. Sur réservation. .

26 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire contact@tempoproductions.fr

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English :

As part of European Heritage Days, come enjoy a concert at the Protestant church in Chétillon-sur-Loire.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Concert Tempo – La voix des insurgés Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX