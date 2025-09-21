Journées Européennes du Patrimoine Conférence à deux voix « Les pierres de l’abbaye » Espace culturel La Tréfilerie La Couronne

Conférence de Marylise Ortiz, ancienne Directrice de Sites & Cités remarquables, et Christian Vernou,ancien Conservateur Départemental des Musées et Patrimoine de la Charente sur l’usage et le sens profond des pierres qui constituent l’Abbaye-Notre-Dame.

Espace culturel La Tréfilerie 1 allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

English :

Lecture by Marylise Ortiz, former Director of Sites & Cités remarquables, and Christian Vernou, former Conservateur Départemental des Musées et Patrimoine de la Charente, on the use and profound meaning of the stones that make up the Abbaye-Notre-Dame.

German :

Vortrag von Marylise Ortiz, ehemalige Direktorin von Sites & Cités remarquables, und Christian Vernou,ehemaliger Konservator des Departements für Museen und Kulturerbe der Charente, über die Verwendung und den tieferen Sinn der Steine, aus denen die Abbaye-Notre-Dame besteht.

Italiano :

Un intervento di Marylise Ortiz, ex direttrice di Sites & Cités remarquables, e di Christian Vernou, ex curatore dipartimentale dei musei e del patrimonio della Charente, sull’uso e il significato profondo delle pietre che compongono l’Abbazia di Notre-Dame.

Espanol :

Conferencia de Marylise Ortiz, antigua Directora de Sites & Cités remarquables, y Christian Vernou, antiguo Conservador Departamental de Museos y Patrimonio de la Charente, sobre el uso y el significado profundo de las piedras que componen la Abadía de Notre-Dame.

