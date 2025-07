Journées Européennes du Patrimoine Conférence « À la recherche d’un camp viking au cœur de la Loire » Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Conférence « À la recherche d'un camp viking au cœur de la Loire » Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Saint-Florent-le-Vieil Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Depuis peu, une enquête historique et archéologique a été relancée autour d’un épisode méconnu, mais fascinant l’installation possible d’un camp viking au pied de l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil au IXe siècle. Les textes évoquent un véritable bourg viking, lié à des échanges commerciaux. Grâce à l’analyse des toponymes et des images LiDAR, l’attention s’est portée sur l’Île Batailleuse. Lors de cette conférence, venez échanger autour de cette enquête passionnante, entre sciences, histoire et patrimoine ligérien !

Tout public GRATUIT .

Saint-Florent-le-Vieil Micro-Folie de Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 46 36

