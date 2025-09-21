Journées Européennes du Patrimoine conférence à l’abbaye Aubazines
Journées Européennes du Patrimoine conférence à l’abbaye
place Léon Canard Aubazines Corrèze
Conférence » les peurs au Moyen Age » par Philippe Mazeau
Sans réservation .
place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 87 39 52
