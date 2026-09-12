Informations pratiques

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Conférence à l’Église Saint-Gervais-Saint-Protais

4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférence sur l’église de Gisors par Florent Basset, architecte de l’agence SOCREA en charge des travaux. Histoire de l’édifice, des travaux de restauration réalisés sur le lanterneau et ceux à venir. .

4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

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English : Journées Européennes du Patrimoine Conférence à l’Église Saint-Gervais-Saint-Protais

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence à l’Église Saint-Gervais-Saint-Protais Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme