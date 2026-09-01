Informations pratiques

Neaufles-Saint-Martin

Journées Européennes du Patrimoine – Conférence à Neaufles

19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Conférence « L’histoire du moulin de Neaufles » du Moyen-Âge à l’usine de 1887 par Jean-Michel Comte. .

19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 2 32 55 00 04 mairie.neaufles@yahoo.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Conférence à Neaufles

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Conférence à Neaufles Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-08 par Vexin Normand Tourisme