Informations pratiques

Montfort-en-Chalosse

Journées européennes du patrimoine – Conférence : « Agnès Varda, la norme et la marge »

Musée de la Chalosse – Salle culturelle 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine et dans le cadre de l’exposition « Agnès Varda, un regard libre », le Musée de la Chalosse accueille Sylvain Dreyer, maître de conférences en littérature et cinéma à l’UPPA.

Dans le prolongement de ses courts-métrages contestataires, Agnès Varda réalise plusieurs films qui interrogent la figure du marginal. Sylvain Dreyer analysera deux films en particulier : « Sans toit ni loi » (fiction, 1985) qui narre l’errance mortelle de Mona dans les plaines viticoles du sud de la France, et « Les Glaneurs et la glaneuse » (documentaire, 2000) consacré à ceux qui, dans les marchés urbains comme dans les zones agricoles, « n’ont pas d’autre choix que de manger ce que les gens un peu moins pauvres jettent ».

Places limitées, réservation conseillée au 05 58 98 69 27. .

Musée de la Chalosse – Salle culturelle 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27

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English : Journées européennes du patrimoine – Conférence : « Agnès Varda, la norme et la marge »

L’événement Journées européennes du patrimoine – Conférence : « Agnès Varda, la norme et la marge » Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Terres de Chalosse