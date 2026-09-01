Journées européennes du patrimoine – Conférence : « Agnès Varda, la norme et la marge » Musée de la Chalosse – Salle culturelle Montfort-en-Chalosse
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chalosse - Salle culturelle · Montfort-en-Chalosse
Informations pratiques
Montfort-en-Chalosse
Journées européennes du patrimoine – Conférence : « Agnès Varda, la norme et la marge »
Musée de la Chalosse – Salle culturelle 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine et dans le cadre de l’exposition « Agnès Varda, un regard libre », le Musée de la Chalosse accueille Sylvain Dreyer, maître de conférences en littérature et cinéma à l’UPPA.
Dans le prolongement de ses courts-métrages contestataires, Agnès Varda réalise plusieurs films qui interrogent la figure du marginal. Sylvain Dreyer analysera deux films en particulier : « Sans toit ni loi » (fiction, 1985) qui narre l’errance mortelle de Mona dans les plaines viticoles du sud de la France, et « Les Glaneurs et la glaneuse » (documentaire, 2000) consacré à ceux qui, dans les marchés urbains comme dans les zones agricoles, « n’ont pas d’autre choix que de manger ce que les gens un peu moins pauvres jettent ».
Places limitées, réservation conseillée au 05 58 98 69 27. .
Musée de la Chalosse – Salle culturelle 480 Chemin du Sala Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 69 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine – Conférence : « Agnès Varda, la norme et la marge »
L’événement Journées européennes du patrimoine – Conférence : « Agnès Varda, la norme et la marge » Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Terres de Chalosse
À voir aussi à Montfort-en-Chalosse (Landes)
- Le glanage et le glandage en Chalosse musée de la Chalossse Montfort-en-Chalosse 16 septembre 2026
- Visites guidées du musée et de l’exposition temporaire, Musée de la Chalosse, Montfort-en-Chalosse 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Musée de la Chalosse Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse 19 septembre 2026
- « Agnès Varda, la norme et la marge », conférence de Sylvain Dreyer, Musée de la Chalosse, Montfort-en-Chalosse 20 septembre 2026
- Saveurs de Chalosse Musée de la Chalosse Montfort-en-Chalosse 14 octobre 2026