Informations pratiques

Plogoff

Journées Européennes du Patrimoine Conférence Archéologie littorale protéger le patrimoine, révéler le passé par Muriel Fily et Yves Fouquet

Auditorium de la Maison de Site Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Muriel Fily, archéologue au Département du Finistère, et Yves Fouquet, géologue à l’Ifremer, proposent une conférence en deux temps. La première abordera les enjeux de la sauvegarde du patrimoine archéologique littoral, menacé par le changement climatique. La seconde présentera une découverte exceptionnelle au large de l’île de Sein des barrages de pierres vieux de plus de 7 000 ans, témoins d’aménagements humains préhistoriques.

Gratuit Auditorium de la Maison de Site de la Pointe du Raz

Réservations à l’Office de Tourisme à Audierne ou par téléphone et mail à la Maison de Site de la Pointe du Raz.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine .

Auditorium de la Maison de Site Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 67 18

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence Archéologie littorale protéger le patrimoine, révéler le passé par Muriel Fily et Yves Fouquet Plogoff a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz