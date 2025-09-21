Journées européennes du patrimoine Conférence au Minérail Les Gannes Messeix

Journées européennes du patrimoine Conférence au Minérail Les Gannes Messeix dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Conférence au Minérail

Les Gannes 2, allée des Sorbiers Messeix Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Conférence de Laurent Battut, exposition et inauguration d’une stèle, mêlant histoire européenne de 1944-45 et mémoire locale des mineurs.

Les Gannes 2, allée des Sorbiers Messeix 63750 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 44 27 contact@minerail.fr

English :

Lecture by Laurent Battut, exhibition and unveiling of a stele, combining the European history of 1944-45 and the local memory of the miners.

German :

Vortrag von Laurent Battut, Ausstellung und Einweihung einer Stele, die die europäische Geschichte von 1944-45 mit der lokalen Erinnerung der Bergarbeiter verbindet.

Italiano :

Conferenza di Laurent Battut, esposizione e scoprimento di una stele che unisce la storia europea del 1944-45 e la memoria locale dei minatori.

Espanol :

Conferencia de Laurent Battut, exposición y descubrimiento de una estela que combina la historia europea de 1944-45 y la memoria local de los mineros.

