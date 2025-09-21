Journées Européennes du Patrimoine Conférence Hôtel de ville (Salle Paul Dol) Aubagne

Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 17h. Hôtel de ville (Salle Paul Dol) 7 boulevard Jean Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône

Levons les yeux sur l’architecture d’Aubagne, du Toscan…à la belle fenêtre. Conférence de Pierre Ollivier, architecte.

Venez faire plus ample connaissance avec l’un des cinq ordres d’architecture et son application à Aubagne. La conférence sera suivie d’une visite à la découverte des différents sites aubagnais qui témoignent de son usage à travers les siècles. .

Hôtel de ville (Salle Paul Dol) 7 boulevard Jean Jaurès Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87 archives@aubagne.fr

English :

Lift your eyes to Aubagne?s architecture, from the Tuscan to the belle fenêtre. Lecture by Pierre Ollivier, architect.

German :

Werfen wir einen Blick auf die Architektur von Aubagne, vom Toskaner bis zum schönen Fenster. Vortrag von Pierre Ollivier, Architekt.

Italiano :

Uno sguardo all’architettura di Aubagne, dalla Toscana alla belle fenêtre. Conferenza di Pierre Ollivier, architetto.

Espanol :

Eche un vistazo a la arquitectura de Aubagne, de la toscana a la belle fenêtre. Conferencia de Pierre Ollivier, arquitecto.

