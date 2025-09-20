Journées Européennes du Patrimoine Conférence Boire et Manger à l’Epoque des Bastides par l’historien Pierre Simon Salle des Consuls Monflanquin

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Conférence Boire et manger à l’époque des bastides par l’historien Pierre Simon.

À l’occasion de cette conférence, Pierre Simon, développera une analyse des sources documentaires (sculptures, enluminures, réglementations de marchés ou autres textes) qui nous donnent une idée de ce que l’on mangeait et buvait au Moyen Âge céréales, légumes, viandes, vins… Côté ustensiles, les poteries et les pots jouaient un grand rôle et influençaient le goût obtenu.

La conclusion invitera à affiner notre regard pour repérer le rôle central de l’alimentation dans toute société, et en particulier dans celle des bastides. .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19 contact@coeurdebastides.com

