Journées Européennes du Patrimoine Conférence « Bretécher, Montellier, Doucet et les autres faire matrimoine en bande dessinée »
Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Conférence présentée par Camille de Singly.
Sur inscription.
Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65
English :
Conference presented by Camille de Singly.
Registration required.
German :
Konferenz, präsentiert von Camille de Singly.
Nach Anmeldung.
Italiano :
Conferenza presentata da Camille de Singly.
Registrazione obbligatoria.
Espanol :
Conferencia presentada por Camille de Singly.
Inscripción obligatoria.
