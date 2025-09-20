Journées Européennes du Patrimoine Conférence « Bretécher, Montellier, Doucet et les autres faire matrimoine en bande dessinée » Le Musée de la bande dessinée Angoulême

Journées Européennes du Patrimoine Conférence « Bretécher, Montellier, Doucet et les autres faire matrimoine en bande dessinée » Le Musée de la bande dessinée Angoulême samedi 20 septembre 2025.

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Conférence présentée par Camille de Singly.



Sur inscription.

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65

English :

Conference presented by Camille de Singly.



Registration required.

German :

Konferenz, präsentiert von Camille de Singly.



Nach Anmeldung.

Italiano :

Conferenza presentata da Camille de Singly.



Registrazione obbligatoria.

Espanol :

Conferencia presentada por Camille de Singly.



Inscripción obligatoria.

