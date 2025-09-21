Journées Européennes du Patrimoine Conférence « Bretécher par Bréchoteau » Le Musée de la bande dessinée Angoulême

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Dominique Bréchoteau présentera sa vision de Claire Bretécher, celle qu’il a côtoyée depuis leurs années d’études communes jusqu’aux différents festivals de bande dessinée d’Angoulême. Il évoquera une Claire Bretécher intime, libre et singulière.

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

Dominique Bréchoteau will present his vision of Claire Bretécher, the artist he worked with from their student days to the various Angoulême comic strip festivals. He will evoke an intimate, free and singular Claire Bretécher.

German :

Dominique Bréchoteau stellt seine Sicht auf Claire Bretécher vor, die er von ihren gemeinsamen Studienjahren bis zu den verschiedenen Comicfestivals in Angoulême begleitet hat. Er wird über eine intime, freie und einzigartige Claire Bretécher sprechen.

Italiano :

Dominique Bréchoteau presenterà la sua visione di Claire Bretécher, la donna con cui ha lavorato dai tempi degli studi fino ai vari festival del fumetto di Angoulême. Egli evocherà una Claire Bretécher intima, libera e singolare.

Espanol :

Dominique Bréchoteau presentará su visión de Claire Bretécher, la mujer con la que trabajó desde su época de estudiantes hasta los diversos festivales del cómic de Angulema. Evocará a una Claire Bretécher íntima, libre y singular.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence « Bretécher par Bréchoteau » Angoulême a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême