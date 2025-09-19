JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE COMMENT MONTRER SA FOI AU MOYEN-ÂGE Saint-Martin-de-Londres

7 Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Au Moyen Âge, la foi est au cœur de la vie quotidienne. La construction d’édifices religieux imposants, la diversité des courants et pratiques de croyance, ainsi que la structuration progressive de l’Église contribuent à organiser la société et poser les bases de l’État royal. La religion façonne alors les règles, comportements et références mentales des hommes de cette époque.

7 Place de la mairie Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 00 10 mairie@ville-smdl.fr

English :

In the Middle Ages, faith was at the heart of daily life. The construction of imposing religious edifices, the diversity of beliefs and practices, and the gradual structuring of the Church all helped to organize society and lay the foundations of the royal state. Religion shaped the rules, behaviors and mental references of the people of the time.

German :

Im Mittelalter war der Glaube ein zentraler Bestandteil des täglichen Lebens. Der Bau imposanter religiöser Gebäude, die Vielfalt der Glaubensrichtungen und -praktiken sowie die zunehmende Strukturierung der Kirche trugen dazu bei, die Gesellschaft zu organisieren und den Grundstein für den königlichen Staat zu legen. Die Religion prägte die Regeln, Verhaltensweisen und geistigen Bezüge der Menschen dieser Zeit.

Italiano :

Nel Medioevo la fede era al centro della vita quotidiana. La costruzione di imponenti edifici religiosi, la diversità di credenze e pratiche e la graduale strutturazione della Chiesa contribuirono a organizzare la società e a porre le basi dello Stato reale. La religione ha plasmato le regole, il comportamento e i riferimenti mentali della gente del tempo.

Espanol :

En la Edad Media, la fe estaba en el centro de la vida cotidiana. La construcción de imponentes edificios religiosos, la diversidad de creencias y prácticas y la progresiva estructuración de la Iglesia contribuyeron a organizar la sociedad y a sentar las bases del Estado real. La religión configuró las normas, los comportamientos y las referencias mentales de los pueblos de la época.

