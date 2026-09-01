JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : CONFÉRENCE ET CONCERT Aspet
samedi 19 septembre 2026 · Aspet
Informations pratiques
Aspet
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : CONFÉRENCE ET CONCERT
Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Conférence et concert pour les journées du patrimoine !
10h Conférence sur les vitraux de l’église Saint-Martin à la salle de vote – Gratuit
21h Concert avec les chanteurs du Comminges à la salle multisports – Au chapeau, places limitées. .
Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 culture@mairie-aspet31.fr
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English :
Lecture and concert for Heritage Days!
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : CONFÉRENCE ET CONCERT Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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