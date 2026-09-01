Informations pratiques

Aspet

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : CONFÉRENCE ET CONCERT

Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence et concert pour les journées du patrimoine !

10h Conférence sur les vitraux de l’église Saint-Martin à la salle de vote – Gratuit

21h Concert avec les chanteurs du Comminges à la salle multisports – Au chapeau, places limitées. .

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 40 22 culture@mairie-aspet31.fr

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English :

Lecture and concert for Heritage Days!

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : CONFÉRENCE ET CONCERT Aspet a été mis à jour le 2026-09-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE