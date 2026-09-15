Journées Européennes du Patrimoine : conférence et concours photos à la Micro-Folie Micro-Folie Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Journées Européennes du Patrimoine : conférence et concours photos à la Micro-Folie

Micro-Folie Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine :

– matinée en visite libre + activité « jeux du détail » au travers d’oeuvres du Musée Numérique.

– 15h : conférence « Michel-Ange ou comment contrer le péril (30-40min)

– 16h : concours photos : en équipe ou en famille, posez un regard nouveau sur le patrimoine de la Prison des Evêques et votez pour la photo qui sera exposée. Sur inscriptions.

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La Micro-Folie est un dispositif culturel porté par la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port, proposé par le ministère de la Culture et coordonné par l’Etablissement Public de la Villette à Paris. Accès à tous les publics à de nombreux chefs-d’œuvre grâce à la collaboration de 12 établissements nationaux fondateurs et de plus de 400 établissements nationaux, régionaux et internationaux. La médiatrice culturelle vous accueille et vous accompagne lors de votre visite au sein du Musée numérique. .

Micro-Folie Prison dite des Evêques 41 rue de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 81 59 microfolie@saintjeanpieddeport.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine : conférence et concours photos à la Micro-Folie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : conférence et concours photos à la Micro-Folie Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque