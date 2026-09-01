JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE – EXPOSITIONS -VISITE Villelongue-de-la-Salanque
mercredi 16 septembre 2026 · Villelongue-de-la-Salanque
Informations pratiques
Villelongue-de-la-Salanque
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE – EXPOSITIONS -VISITE
4-10 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Une journée pour découvrir la ville à travers une conférence, des expositions…
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4-10 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95
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English :
A day to explore the city through a lecture, exhibitions…
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE – EXPOSITIONS -VISITE Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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