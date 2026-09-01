Journées européennes du patrimoine – Conférence Fort de Socoa : les secrets d’une forteresse CIAP Les Récollets – Errekoletoak Ciboure
jeudi 17 septembre 2026 · CIAP Les Récollets – Errekoletoak · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine – Conférence Fort de Socoa : les secrets d’une forteresse
CIAP Les Récollets – Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Autrefois ouverte aux incursions maritimes, la baie de Saint-Jean-de- Luz et Ciboure est protégée par le fort de Socoa, verrou stratégique de la façade atlantique. Construite par les artisans et habitants du Pays basque, cette fortification est aujourd’hui classée Monument historique.
Les récentes recherches du bureau d’études Éveha renouvellent la connaissance de son fonctionnement.
En révélant les secrets du fort, elles permettent d’en rouvrir virtuellement les portes et d’en transmettre l’héritage aux habitants de la baie. .
CIAP Les Récollets – Errekoletoak 2, quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine – Conférence Fort de Socoa : les secrets d’une forteresse
L’événement Journées européennes du patrimoine – Conférence Fort de Socoa : les secrets d’une forteresse Ciboure a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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