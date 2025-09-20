Journées européennes du patrimoine conférence « Gustave EIFFEL » par Myriam LARNAUDIE-EIFFEL Église Sainte-Marie Sallebœuf

Journées européennes du patrimoine conférence « Gustave EIFFEL » par Myriam LARNAUDIE-EIFFEL Église Sainte-Marie Sallebœuf samedi 20 septembre 2025.

Église Sainte-Marie Avenue des vignes Sallebœuf Gironde

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à la conférence Gustave Eiffel animée par Myriam Larnaudie-Eiffel, arrière-petite-fille de l’ingénieur. À l’église Sainte-Marie, celle-ci reviendra sur la vie, les projets et l’héritage de ce bâtisseur de génie. Une occasion rare de découvrir l’homme derrière l’œuvre, à travers le regard de sa famille. Entrée libre. .

