Journées européennes du patrimoine conférence « Gustave EIFFEL » par Myriam LARNAUDIE-EIFFEL Église Sainte-Marie Sallebœuf samedi 20 septembre 2025.
Église Sainte-Marie Avenue des vignes Sallebœuf Gironde
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à la conférence Gustave Eiffel animée par Myriam Larnaudie-Eiffel, arrière-petite-fille de l’ingénieur. À l’église Sainte-Marie, celle-ci reviendra sur la vie, les projets et l’héritage de ce bâtisseur de génie. Une occasion rare de découvrir l’homme derrière l’œuvre, à travers le regard de sa famille. Entrée libre. .
