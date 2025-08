[Journées Européennes du Patrimoine] Conférence Histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant à travers la photographie Village d’art Guillaume le Conquérant Dives-sur-Mer

[Journées Européennes du Patrimoine] Conférence Histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant à travers la photographie Village d’art Guillaume le Conquérant Dives-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

[Journées Européennes du Patrimoine] Conférence Histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant à travers la photographie

Village d’art Guillaume le Conquérant 2 rue d’Hastings Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Cette conférence est animée par Bernard Chéreau du Centre Photographique Henri Magron.

Cette conférence est animée par Bernard Chéreau du Centre Photographique Henri Magron. .

Village d’art Guillaume le Conquérant 2 rue d’Hastings Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie centre.henri.magron@orange.fr

English : [Journées Européennes du Patrimoine] Conférence Histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant à travers la photographie

Bernard Chéreau of the Centre Photographique Henri Magron will lead the conference.

German : [Journées Européennes du Patrimoine] Conférence Histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant à travers la photographie

Diese Konferenz wird von Bernard Chéreau vom Centre Photographique Henri Magron geleitet.

Italiano :

Questa conferenza è condotta da Bernard Chéreau del Centre Photographique Henri Magron.

Espanol :

Esta conferencia está dirigida por Bernard Chéreau, del Centre Photographique Henri Magron.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Conférence Histoire de l’Hostellerie Guillaume le Conquérant à travers la photographie Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Normandie Pays d’Auge