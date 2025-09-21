Journées européennes du Patrimoine Conférence « La Loire portant bateaux » Saint-Benoît-sur-Loire

Invitant à parcourir une Loire aménagée pour la navigation, Yves Lecoeur propose un voyage à travers son histoire.

-Par Yves LECOEUR, agrégé et docteur en histoire contemporaine et par le réseau des bibliothèques du Val de Sully-

Invitant à parcourir une Loire aménagée pour la navigation, Yves Lecoeur propose un voyage à travers son histoire. Il met

en lumières les travaux d’entretien et les ouvrages de navigabilité réalisés au fil des siècles, ainsi que les relations entre

bateliers, marchands, pouvoirs publics et ingénieurs. Dédicace et vente de l’ouvrage La Loire portant bateaux Le défi de la

navigabilité XVIIIe-XXe siècle

English :

Yves Lecoeur takes visitors on a journey through the history of the Loire.

German :

Yves Lecoeur lädt dazu ein, die für die Schifffahrt ausgebaute Loire zu durchqueren und schlägt eine Reise durch ihre Geschichte vor.

Italiano :

Yves Lecoeur accompagna i visitatori in un viaggio attraverso la storia della Loira, che è stata convertita per la navigazione.

Espanol :

Yves Lecoeur lleva a los visitantes en un viaje a través de la historia del Loira, reconvertido para la navegación.

