Journées européennes du patrimoine Conférence « La symbolique romane » Souillac
Salle Joachim du Bellay Avenue de Sarlat Souillac Lot
Gratuit
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Conférence autour de la symbolique romane
Salle Joachim du Bellay Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie
English :
Conference on Romanesque symbolism
German :
Vortrag rund um die romanische Symbolik
Italiano :
Conferenza sul simbolismo romanico
Espanol :
Conferencia sobre el simbolismo románico
L’événement Journées européennes du patrimoine Conférence « La symbolique romane » Souillac a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Vallée de la Dordogne