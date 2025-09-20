Journées européennes du patrimoine Conférence « La symbolique romane » Souillac

Journées européennes du patrimoine Conférence « La symbolique romane » Souillac samedi 20 septembre 2025.

Salle Joachim du Bellay Avenue de Sarlat Souillac Lot

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Conférence autour de la symbolique romane

Salle Joachim du Bellay Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

Conference on Romanesque symbolism

German :

Vortrag rund um die romanische Symbolik

Italiano :

Conferenza sul simbolismo romanico

Espanol :

Conferencia sobre el simbolismo románico

