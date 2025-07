Journées Européennes du Patrimoine Conférence l’Architecture balnéaire en Normandie Granville

Journées Européennes du Patrimoine Conférence l’Architecture balnéaire en Normandie Granville samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Conférence l’Architecture balnéaire en Normandie

2 Rue Lecampion Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Aujourd’hui profondément ancrées dans nos paysages et symboliques d’un patrimoine régionaliste fort, les villas balnéaires de nos côtes étaient pourtant considérées à l’origine comme des expériences architecturales inédites, où se mêlaient exotisme et excentricité. De l’influence des premières pratiques du bain de mer à l’avènement du style dit « néo-normand », cette conférence vous permettra de découvrir comment la notion d’architecture balnéaire a drastiquement métamorphosé le littoral sur notre territoire.

Conférence gratuite, proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail

Aujourd’hui profondément ancrées dans nos paysages et symboliques d’un patrimoine régionaliste fort, les villas balnéaires de nos côtes étaient pourtant considérées à l’origine comme des expériences architecturales inédites, où se mêlaient exotisme et excentricité. De l’influence des premières pratiques du bain de mer à l’avènement du style dit « néo-normand », cette conférence vous permettra de découvrir comment la notion d’architecture balnéaire a drastiquement métamorphosé le littoral sur notre territoire.

Conférence gratuite, proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Réservation obligatoire par téléphone ou mail .

2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03 information@otgtm.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Conférence l’Architecture balnéaire en Normandie

Now deeply rooted in our landscapes and symbolic of a strong regional heritage, the seaside villas of our coasts were originally seen as novel architectural experiences, blending exoticism and eccentricity. From the influence of early sea-bathing practices to the advent of the so-called « Neo-Norman » style, this lecture will show you how the notion of seaside architecture has drastically transformed the coastline on our territory.

Free lecture, offered as part of the European Heritage Days.

Reservations required by phone or e-mail

German :

Die Badevillen an unseren Küsten, die heute tief in unseren Landschaften verankert sind und ein starkes regionales Erbe symbolisieren, wurden ursprünglich als neuartige architektonische Experimente angesehen, in denen sich Exotik und Exzentrik mischten. Vom Einfluss der ersten Badepraktiken bis hin zum Aufkommen des sogenannten « neo-normannischen » Stils erfahren Sie in diesem Vortrag, wie das Konzept der Bäderarchitektur die Küste unseres Territoriums drastisch verändert hat.

Der Vortrag ist kostenlos und wird im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes angeboten.

Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich

Italiano :

Ormai profondamente radicate nei nostri paesaggi e simbolo di un forte patrimonio regionale, le ville marittime delle nostre coste erano originariamente viste come esperimenti architettonici inediti, che combinavano esotismo ed eccentricità. Dall’influenza delle prime pratiche di balneazione all’avvento del cosiddetto stile « neonormanno », questa conferenza vi aiuterà a scoprire come la nozione di architettura balneare abbia drasticamente trasformato la costa della nostra regione.

Questa conferenza gratuita fa parte delle Giornate europee del patrimonio.

Prenotazione obbligatoria per telefono o e-mail

Espanol :

Las villas marineras de nuestras costas, hoy profundamente arraigadas en nuestros paisajes y símbolo de un fuerte patrimonio regional, fueron vistas en sus orígenes como experimentos arquitectónicos novedosos, que combinaban exotismo y excentricidad. Desde la influencia de los primeros baños de mar hasta el advenimiento del estilo llamado « neonormando », esta charla le ayudará a descubrir cómo la noción de arquitectura costera ha transformado drásticamente el litoral de nuestra región.

Esta conferencia gratuita forma parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Reserva previa por teléfono o correo electrónico

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence l’Architecture balnéaire en Normandie Granville a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Granville Terre et Mer