Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » (Musée Labenche)

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » par Marguerite Guély, Présidente de la Société Historique et Archéologique de la Corrèze.

La conférence sera accompagnée d’une exposition de documents et de clichés.

Salle de conférence du musée. .

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr

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English : Journées européennes du patrimoine: Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » (Musée Labenche)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme