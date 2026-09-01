Journées européennes du patrimoine: Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
dimanche 20 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journées européennes du patrimoine: Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » (Musée Labenche)
26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » par Marguerite Guély, Présidente de la Société Historique et Archéologique de la Corrèze.
La conférence sera accompagnée d’une exposition de documents et de clichés.
Salle de conférence du musée. .
26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr
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English : Journées européennes du patrimoine: Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » (Musée Labenche)
L’événement Journées européennes du patrimoine: Conférence « Le château de Couzage près du lac du Causse, patrimoine en péril » (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme
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