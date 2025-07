Journées Européennes du Patrimoine conférence le Moyen Âge à Mauges-sur-Loire un patrimoine disparu ? Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

2025-09-19

Partez à la découverte du riche passé de Mauges-sur-Loire durant une conférence sur le Moyen-Âge dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !

Le Moyen Âge à Mauges-sur-Loire un patrimoine disparu ? Conférence animée par Ronan Durandière, chargé d’études Inventaire du patrimoine à la Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire et Marie-Charlotte Cavaca, chargée d’études Inventaire du patrimoine à Mauges-sur-Loire.

On entend régulièrement que les Mauges ne possèdent plus de vestiges de son patrimoine médiéval. Si celui-ci a en effet souffert, comme ailleurs, des destructions et des remaniements intervenus à toutes époques, l’Inventaire du patrimoine mené actuellement sur la commune nouvelle de Mauges-sur-Loire révèle une histoire particulièrement riche durant le Moyen Âge dont les sources écrites et iconographiques, mais aussi l’étude de terrain, permettent parfois de retrouver la trace. .

English :

Discover the rich past of Mauges-sur-Loire during a conference on the Middle Ages as part of the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie die reiche Vergangenheit von Mauges-sur-Loire während eines Vortrags über das Mittelalter im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Italiano :

Scoprite il ricco passato di Mauges-sur-Loire durante una conferenza sul Medioevo nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

Descubra el rico pasado de Mauges-sur-Loire durante una conferencia sobre la Edad Media en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio

