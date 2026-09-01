Informations pratiques

Écausseville

Journées Européennes du Patrimoine > Conférence les dirigeables et le hangar d’Écausseville

La Bazirerie Écausseville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite du Musée, du Hangar et accès à la conférence sur Le Hangar d’Écausseville et les dirigeables du Centre d’Aérostation Maritime de Montebourg . .

La Bazirerie Écausseville 50310 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Conférence les dirigeables et le hangar d’Écausseville

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Conférence les dirigeables et le hangar d’Écausseville Écausseville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin Le Val de Saire