Journées Européennes du Patrimoine > Conférence les dirigeables et le hangar d’Écausseville Écausseville
samedi 19 septembre 2026 · Écausseville
Informations pratiques
Écausseville
Journées Européennes du Patrimoine > Conférence les dirigeables et le hangar d’Écausseville
La Bazirerie Écausseville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite du Musée, du Hangar et accès à la conférence sur Le Hangar d’Écausseville et les dirigeables du Centre d’Aérostation Maritime de Montebourg . .
La Bazirerie Écausseville 50310 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Conférence les dirigeables et le hangar d’Écausseville
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Conférence les dirigeables et le hangar d’Écausseville Écausseville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin Le Val de Saire
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