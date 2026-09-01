Informations pratiques

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : conférence « Louise Michel, l’Archange de la Commune »

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie – Salle à manger Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre du 155e anniversaire de la Commune de 1871 au Creusot, la Mairie du Creusot, l’écomusée du Creusot Montceau, l’historien Patrick Serre et l’association du 26 mars 1871, Le Creusot et son président Alain Rolland organisent au château de la Verrerie cette conférence, publique et gratuite ouverte à toutes et tous à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026.

L’historien et écrivain-conférencier Patrick Serre fera découvrir au public l’extraordinaire histoire de Louise Michel (1830-1905), figure incontournable de la Commune de Paris qui servit de modèle à la Commune du Creusot proclamée le 26 mars 1871. .

Rue Jules Guesde Château de la Verrerie – Salle à manger Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 88 85 76 lecreusot1871@orange.fr

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English : Journées européennes du patrimoine : conférence « Louise Michel, l’Archange de la Commune »

L’événement Journées européennes du patrimoine : conférence « Louise Michel, l’Archange de la Commune » Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-03 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II