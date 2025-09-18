Journées européennes du patrimoine Conférence Luthière ou Archetière ? Musée de Mirecourt Mirecourt

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Journées Européennes du Matrimoine Conférence luthière ou archetière ? L’impensable mutation d’un métier d’homme à la fin du XXe siècle

Musée de Mirecourt

Devenir luthier a longtemps été une affaire de filiation patrilinéaire, de genre masculin et d’origine mirecurtienne. A quelques exceptions près, la pratique féminine du métier débute en France dans les années 1970 avec l’intégration de la formation luthière ou archetière dans les cursus de l’éducation nationale. La conférence concernera la difficile féminisation de la profession en s’appuyant sur les témoignages des premières promotions de lutherie et archèterie au féminin.

Hélène Claudot-Hawad est anthropologue, Directrice de Recherche honoraire au Centre National de la Recherche Scientifique. Ses travaux et publications concernent principalement le monde touareg (Sahara, Sahel), mais elle s’est également intéressée au métier de luthier et à l’organisation socio-économique et culturelle de cette profession. Issue elle-même d’une famille de luthiers, elle a été sensibilisée très tôt à l’histoire mouvementée de la lutherie et aux crises successives qui l’ont menacée de disparition. Ses enquêtes ont porté notamment sur la transmission de ce savoir artisanal complexe au début du XXe siècle, puis sur le renouveau de la lutherie et du milieu professionnel à partir des années 1970, dans le cadre inédit de l’éducation nationale.Tout public

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

Journées Européennes du Matrimoine Conference: luthière ou archetière? The unthinkable mutation of a man’s trade at the end of the 20th century

Mirecourt Museum

Becoming a luthier has long been a matter of patrilineal descent, male gender and Mirecourt origin. With a few exceptions, women began to practise the craft in France in the 1970s, with the integration of luthier or bow maker training into national education curricula. The conference will focus on the difficult feminization of the profession, drawing on testimonials from the first female luthiers and bow makers.

Hélène Claudot-Hawad is an anthropologist and Honorary Director of Research at the Centre National de la Recherche Scientifique. Her work and publications mainly concern the Tuareg world (Sahara, Sahel), but she is also interested in the luthier’s craft and the socio-economic and cultural organization of this profession. Born into a family of luthiers herself, she was made aware at an early age of the turbulent history of lutherie and the successive crises that threatened its disappearance. Her investigations have focused on the transmission of this complex craft at the beginning of the 20th century, then on the revival of lutherie and the professional milieu from the 1970s onwards, within the unprecedented framework of national education.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes Konferenz: Geigenbauerin oder Bogenmacherin? Der undenkbare Wandel eines Männerberufs am Ende des 20

Museum von Mirecourt

Geigenbauer zu werden war lange Zeit eine Angelegenheit der patrilinearen Abstammung, des männlichen Geschlechts und der mirecourtschen Herkunft. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, begann die weibliche Ausübung des Berufs in Frankreich in den 1970er Jahren mit der Aufnahme der Ausbildung zur Geigenbauerin oder Bogenbauerin in die Lehrpläne der nationalen Bildungseinrichtungen. Die Konferenz wird sich mit der schwierigen Feminisierung des Berufs befassen und sich dabei auf die Zeugnisse der ersten Jahrgänge der weiblichen Geigenbauer und Bogenmacher stützen.

Hélène Claudot-Hawad ist Anthropologin und ehrenamtliche Forschungsdirektorin am Centre National de la Recherche Scientifique (Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung). Ihre Arbeiten und Veröffentlichungen betreffen hauptsächlich die Welt der Tuareg (Sahara, Sahel), aber sie hat sich auch für den Beruf des Geigenbauers und die sozioökonomische und kulturelle Organisation dieses Berufs interessiert. Da sie selbst aus einer Familie von Geigenbauern stammt, war sie schon früh für die wechselvolle Geschichte des Geigenbaus und die aufeinanderfolgenden Krisen, die ihn vom Aussterben bedrohten, sensibilisiert. Ihre Untersuchungen betrafen insbesondere die Weitergabe dieses komplexen handwerklichen Wissens zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann die Wiederbelebung des Geigenbaus und des Berufsstandes ab den 1970er Jahren in dem neuartigen Rahmen des nationalen Bildungswesens.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio Conferenza: Luthière ou archetière? L’impensabile trasformazione di un mestiere maschile alla fine del XX secolo

Museo di Mirecourt

Per molto tempo, diventare liutaio è stata una questione di discendenza patrilineare, di genere maschile e di origine di Mirecourt. Con poche eccezioni, le donne hanno iniziato a praticare questo mestiere in Francia negli anni Settanta, quando la formazione per diventare liutai o archettai è stata inserita nel curriculum scolastico nazionale. La conferenza analizzerà il difficile processo di femminilizzazione della professione, basandosi sulle testimonianze delle prime classi di donne liutaie e archettaie.

Hélène Claudot-Hawad è antropologa e direttore onorario di ricerca presso il Centre National de la Recherche Scientifique. I suoi lavori e le sue pubblicazioni riguardano principalmente il mondo tuareg (Sahara, Sahel), ma si è anche interessata all’artigianato della liuteria e all’organizzazione socio-economica e culturale di questa professione. Provenendo lei stessa da una famiglia di liutai, è stata messa al corrente fin da piccola della turbolenta storia della liuteria e delle successive crisi che hanno rischiato di cancellarla. La sua ricerca si è concentrata in particolare sulla trasmissione di questo complesso mestiere all’inizio del XX secolo, e poi sulla rinascita della liuteria e dell’ambiente professionale a partire dagli anni Settanta, nel quadro inedito dell’istruzione nazionale.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio Conferencia: ¿Luthière ou archetière? La impensable transformación de un oficio a finales del siglo XX

Museo de Mirecourt

Durante mucho tiempo, convertirse en fabricante de violines era una cuestión de ascendencia patrilineal, de sexo masculino y de origen mirecourtiano. Salvo algunas excepciones, las mujeres comenzaron a ejercer este oficio en Francia a partir de los años 70, cuando la formación de constructoras de violines o de arcos se integró en los planes de estudios de la enseñanza nacional. La conferencia abordará el difícil proceso de feminización de la profesión, a partir de los testimonios de las primeras promociones de mujeres luthieres y arqueras.

Hélène Claudot-Hawad es antropóloga y Directora Honoraria de Investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique. Sus trabajos y publicaciones se refieren principalmente al mundo tuareg (Sáhara, Sahel), pero también se ha interesado por el oficio de luthier y la organización socioeconómica y cultural de esta profesión. Procedente de una familia de fabricantes de violines, conoció desde muy joven la turbulenta historia de la fabricación de violines y las sucesivas crisis que amenazaron con acabar con ella. Sus investigaciones se han centrado, en particular, en la transmisión de este complejo oficio a principios del siglo XX, y después en el renacimiento de la fabricación de violines y del medio profesional a partir de los años setenta, en el marco inédito de la educación nacional.

