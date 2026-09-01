Informations pratiques

Passavant

Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire »

Passavant Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférence donnée à la maison de Saint Joseph Marchand.

Sur inscription. .

Passavant 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 75 83 94

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English : Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire » Passavant a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS