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Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire » Passavant

samedi 19 septembre 2026 · Passavant

Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire » Passavant

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
25110 Passavant
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Passavant

Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire »

Passavant Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Conférence donnée à la maison de Saint Joseph Marchand.
Sur inscription.   .

Passavant 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 75 83 94 

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English : Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire » Passavant a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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