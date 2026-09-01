Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire » Passavant
samedi 19 septembre 2026 · Passavant
Informations pratiques
Passavant
Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire »
Passavant Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Conférence donnée à la maison de Saint Joseph Marchand.
Sur inscription. .
Passavant 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 75 83 94
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English : Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire »
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : conférence « Passavant, 1000 ans d’histoire » Passavant a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS