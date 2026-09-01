Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche)
26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Par Philippe Chambost, fils du céramiste, biographe et collectionneur.
Redécouverte d’un céramiste et de ses créations, en lien avec l’exposition temporaire présentée par le musée Labenche.
Salle de conférence, sans réservation. .
26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70 musée-labenche@brive.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche)
L’événement Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Conférence: Le masculinisme (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde 16 septembre 2026
- Soirée découverte: Médiation zen Brive-la-Gaillarde 17 septembre 2026
- Charlotte Ferrato- Elles-mêmes à L’improviste Brive-la-Gaillarde 17 septembre 2026
- Ciné-thé: Les matins merveilleux (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde 18 septembre 2026
- Concert Jazz club: Les accordes swing (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde 18 septembre 2026