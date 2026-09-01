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Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
26 Boulevard Jules Ferry
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche)

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Par Philippe Chambost, fils du céramiste, biographe et collectionneur.
Redécouverte d’un céramiste et de ses créations, en lien avec l’exposition temporaire présentée par le musée Labenche.
Salle de conférence, sans réservation.   .

26 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70  musée-labenche@brive.fr

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English : Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Conférence « Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle » (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme

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