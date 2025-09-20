Journées Européennes du Patrimoine Conférence/projection L’art pariétal de Lascaux au bassin d’Arudy Route de Lourdes Louvie-Juzon

Journées Européennes du Patrimoine Conférence/projection L’art pariétal de Lascaux au bassin d’Arudy Route de Lourdes Louvie-Juzon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Conférence/projection L’art pariétal de Lascaux au bassin d’Arudy

Route de Lourdes Place centrale Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Conférence avec projection cinématographique en partenariat avec le Parc national des Pyrénées et les Amis du Musée d’Ossau.

Assistez à la projection du court-métrage de Patricia Desmonts sur Monique Peytral, peintre du premier fac-similé de Lascaux II puis participez aux réflexions sur l’art pariétal au paléolithique en vallée d’Ossau.

Renseignement Amis du Musée d’Ossau pat.desmonts@orange.fr .

Route de Lourdes Place centrale Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 71 pat.desmonts@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Conférence/projection L’art pariétal de Lascaux au bassin d’Arudy

German : Journées Européennes du Patrimoine Conférence/projection L’art pariétal de Lascaux au bassin d’Arudy

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Conférence/projection L’art pariétal de Lascaux au bassin d’Arudy

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence/projection L’art pariétal de Lascaux au bassin d’Arudy Louvie-Juzon a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées