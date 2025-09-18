Journées européennes du patrimoine conférence Salle polyvalente Roudouallec

Salle polyvalente Rue de Guiscriff Roudouallec Morbihan

En amont des Journées du patrimoine, Clément Nicolas, en charge des fouilles du tumulus de Saint-Bélec, vous informera de l’avancée des recherches sur la dalle de Leuhan et de la place occupée par Roudouallec sur celle-ci ! .

Salle polyvalente Rue de Guiscriff Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 2 98 81 93 90

