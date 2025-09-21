Journées Européennes du Patrimoine > Conférence Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Durant les journées européennes du patrimoine, la visite de l’exposition « Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale »

Dimanche 21 septembre à 16h Conférence de Patrice Gourbin, maître de conférences en histoire et architecture à l’Ecole Nationale supérieure de Normandie autour de la Reconstruction du bâti agricole. .

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

