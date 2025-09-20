Journées européennes du patrimoine Conférence sonore Les zones humides Souillac

Salle Joachim du Bellay Avenue de Sarlat Souillac Lot

Gratuit

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, EPIDOR et l’association Pour les enfants du Pays de Beleyme proposent une conférence ludique et interactive sur les zones humides. Un musicien et un éducateur à l’environnement entraînent le public dans une expérience originale entre science et musique, à la découverte du monde fascinant des milieux aquatiques. .

Salle Joachim du Bellay Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie beleymenature@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, EPIDOR and the association « Pour les enfants du Pays de Beleyme » are offering a fun and interactive conference on wetlands

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bieten EPIDOR und der Verein Pour les enfants du Pays de Beleyme » eine spielerische und interaktive Konferenz über Feuchtgebiete an

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, l’EPIDOR e l’associazione « Pour les enfants du Pays de Beleyme » organizzano una conferenza divertente e interattiva sulle zone umide

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, EPIDOR y la asociación « Pour les enfants du Pays de Beleyme » organizan una conferencia lúdica e interactiva sobre los humedales

