Journées Européennes du Patrimoine conférence sur la Maison aux Cariatides Lauzun

Journées Européennes du Patrimoine conférence sur la Maison aux Cariatides

25 Rue Eugène Mazelié Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez nombreux assister à la conférence sur la Maison aux Cariatides organisée par l’association Les Amis du Patrimoine. Cette conférence est animée par Jean-Pierre Barjou.

English : Journées Européennes du Patrimoine conférence sur la Maison aux Cariatides

On the occasion of the European Heritage Days, come along to the lecture on the Maison aux Cariatides organized by the association Les Amis du Patrimoine. The talk will be given by Jean-Pierre Barjou.

German : Journées Européennes du Patrimoine conférence sur la Maison aux Cariatides

Kommen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes zahlreich zur Konferenz über das Haus mit den Kariatiden, die vom Verein Les Amis du Patrimoine organisiert wird. Der Vortrag wird von Jean-Pierre Barjou geleitet.

Italiano :

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, partecipate alla conferenza sulla Maison aux Cariatides organizzata dall’associazione Les Amis du Patrimoine. La conferenza sarà tenuta da Jean-Pierre Barjou.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine conférence sur la Maison aux Cariatides

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, asista a la conferencia sobre la Maison aux Cariatides organizada por la asociación Les Amis du Patrimoine. La conferencia correrá a cargo de Jean-Pierre Barjou.

