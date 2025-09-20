Journées Européennes du Patrimoine Conférence sur le peintre Gérard Seghers Église Saint Jacques Lunéville

Église Saint Jacques Place Saint-Rémy Lunéville Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-09-20 15:00:00

conférence par Anne Delvingt sur Gérard Seghers peintre anversois du 17ème siècle et auteur du tableau de Saint Antoine de Padoue conservé à l’église Saint Jacques de Lunéville. Ce sera aussi l’occasion de marquer le retour à l’église en juillet dernier de ce tableau restauré à l’initiative de l’association des Amis de l’Orgue et du Patrimoine de l’église Saint-Jacques. Anne Delvingt docteur en histoire de l’art et archéologie, est spécialiste du peintre Gérard Seghers dont elle prépare le catalogue raisonné. Entrée libre.Tout public

lecture by Anne Delvingt on Gérard Seghers, 17th-century painter from Antwerp and author of the painting of Saint Antoine de Padoue housed in Lunéville’s Saint Jacques church. It will also mark the return to the church last July of this painting, restored on the initiative of the Association des Amis de l’Orgue et du Patrimoine de l’église Saint-Jacques. Anne Delvingt, PhD in art history and archaeology, is a specialist in the painter Gérard Seghers, whose catalog raisonné she is preparing. Free admission.

vortrag von Anne Delvingt über Gérard Seghers, einen Antwerpener Maler des 17. Jahrhunderts und Autor des Gemäldes des Heiligen Antonius von Padua, das in der Kirche Saint Jacques in Lunéville aufbewahrt wird. Es wird auch die Gelegenheit sein, die Rückkehr dieses Gemäldes in die Kirche im Juli letzten Jahres zu würdigen, das auf Initiative des Vereins der Freunde der Orgel und des Kulturerbes der Kirche Saint-Jacques restauriert wurde. Anne Delvingt, Doktorin der Kunstgeschichte und Archäologie, ist Spezialistin für den Maler Gérard Seghers, dessen Catalogue raisonné sie vorbereitet. Eintritt frei.

una conferenza di Anne Delvingt su Gérard Seghers, il pittore di Anversa del XVII secolo che ha dipinto il quadro di Sant’Antonio da Padova nella chiesa di Saint-Jacques a Lunéville. Sarà anche l’occasione per ricordare il ritorno in chiesa, lo scorso luglio, di questo quadro, restaurato su iniziativa degli Amici dell’organo e del patrimonio della chiesa di Saint-Jacques. Anne Delvingt ha conseguito un dottorato in storia dell’arte e archeologia ed è specialista del pittore Gérard Seghers, di cui sta preparando il catalogo ragionato. Ingresso libero.

conferencia de Anne Delvingt sobre Gérard Seghers, pintor de Amberes del siglo XVII que pintó el cuadro de San Antonio de Padua de la iglesia Saint-Jacques de Lunéville. También será la ocasión de celebrar el regreso a la iglesia, el pasado mes de julio, de este cuadro, restaurado por iniciativa de los Amigos del Órgano y del Patrimonio de la iglesia Saint-Jacques. Anne Delvingt es doctora en historia del arte y arqueología, y especialista en el pintor Gérard Seghers, cuyo catálogo razonado está preparando. Entrada gratuita.

