[Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le polaroïd Villa Les Tilleuls Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le polaroïd

Villa Les Tilleuls Route de Lisieux Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-20 17:20:00

Date(s) :

2026-09-19

Un procédé de photographie instantanée révolutionnaire : Le Polaroïd

Edwin Herbert Land, né le 7 mai 1909 à Bridgeport (Connecticut) et mort le 1er mars 1991 à Cambridge (Massachusetts), est un inventeur et scientifique américain, spécialisé dans la photographie, fondateur de la société Polaroid.

Un procédé de photographie instantanée révolutionnaire : Le Polaroïd

Edwin Herbert Land, né le 7 mai 1909 à Bridgeport (Connecticut) et mort le 1er mars 1991 à Cambridge (Massachusetts), est un inventeur et scientifique américain, spécialisé dans la photographie, fondateur en 1932 de la société Polaroid. Cette conférence vous fera découvrir l’évolution de cette marque emblématique des origines à nos jours.

Présentation par Bernard Chéreau du Centre Photographique Henri Magron. .

Villa Les Tilleuls Route de Lisieux Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 42 05 36 82 centre.henri.magron@orange.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le polaroïd

A revolutionary instant photography process: the Polaroid

Edwin Herbert Land, born on 7 May 1909 in Bridgeport, Connecticut, and died on 1 March 1991 in Cambridge, Massachusetts, was an American inventor and scientist specialising in photography, and the founder of the Polaroid company.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Conférence sur le polaroïd Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Normandie Pays d’Auge