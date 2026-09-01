Informations pratiques

Vergt

Journées européennes du patrimoine, conférence « Un tramway nommé Tacot du Périgord »

rue de l’église Salle paroissiale Vergt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez assister à la conférence « Un tramway nommé Tacot du Périgord », animée par Monsieur Rudi Molleman.

Cette conférence organisée par Vergt patrimoine se déroulera dans la salle paroissiale.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, venez assister à la conférence « Un tramway nommé Tacot du Périgord », animée par Monsieur Rudi Molleman.

Cette conférence organisée par Vergt patrimoine se déroulera dans la salle paroissiale.

Profitez également des autres animations programmées pour les journées du patrimoine : exposition « Vergt au temps jadis » sous la halle, et à 11h remise officielle du certificat de sélection par la fondation du patrimoine de l’église de Vergt au loto du patrimoine.

Entrée libre, tout public. .

rue de l’église Salle paroissiale Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 17 52 90 association.vp24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine, conférence « Un tramway nommé Tacot du Périgord »

To mark European Heritage Days, come along to the talk ‘A Tram Called Tacot du Périgord’, presented by Mr Rudi Molleman.

This talk, organised by Vergt Patrimoine, will take place in the parish hall.

L’événement Journées européennes du patrimoine, conférence « Un tramway nommé Tacot du Périgord » Vergt a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux