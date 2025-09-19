Journées Européennes du Patrimoine Conférence Hôtel de ville (Salle Paul Dol) Aubagne

Vendredi 19 septembre 2025 de 17h30 à 19h. Hôtel de ville (Salle Paul Dol) 7 boulevard Jean Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône

Marcel Pagnol et la Légion étrangère, un regard inédit.

Conférence de Denis Dommange.

Un regard inédit posé sur l’univers et l’œuvre de Marcel Pagnol vous permettra de découvrir des aspects plus méconnus de sa vie.

Inscription obligatoire au 04 42 18 18 87 .

Hôtel de ville (Salle Paul Dol) 7 boulevard Jean Jaurès Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 18 87 archives@aubagne.fr

English :

Marcel Pagnol and the Foreign Legion, a new perspective.

Lecture by Denis Dommange.

German :

Marcel Pagnol und die Fremdenlegion, ein unveröffentlichter Blick.

Vortrag von Denis Dommange.

Italiano :

Marcel Pagnol e la Legione straniera, una nuova prospettiva.

Conferenza di Denis Dommange.

Espanol :

Marcel Pagnol y la Legión Extranjera, una nueva perspectiva.

Conferencia de Denis Dommange.

