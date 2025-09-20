Journées Européennes du Patrimoine Conservatoire diocesain d’Art Sacré Maison diocésaine Périgueux

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

La Commission diocésaine d’Art Sacré de Périgueux ouvre les portes de son Conservatoire, lieu exemplaire et unique en France qui offrent des conditions de conservation adaptées pour accueillir des objets liturgiques qui ne sont peu ou plus en usage et qui présentent un intérêt artistique et/ou historique. Une démarche précieuse à l’heure où l’on se questionne sur l’avenir du patrimoine des églises.

Nombre de places limité.

RDV 38 avenue Georges Pompidou, au pied des marches de la Maison diocésaine (parking possible). .

Maison diocésaine 38 avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

