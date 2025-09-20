Journées Européennes du Patrimoine: Conte Marzhin le Mage-Fée à La Barbeyère Crest
24 chemin des Acacias Crest Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-09-20 15:30:00
2025-09-20
Marzhin le Mage-Fée: conte féérique et merveilleux. Dit et conté par Martin Barotte dans le parc (Théâtre du Mammouth).
24 chemin des Acacias Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr
English :
Marzhin le Mage-Fée: an enchanting fairy tale. Narrated by Martin Barotte in the park (Théâtre du Mammouth).
German :
Marzhin le Mage-Fée: märchenhaftes und wunderbares Märchen. Gesprochen und erzählt von Martin Barotte im Park (Théâtre du Mammouth).
Italiano :
Marzhin le Mage-Fée: una favola di magia e meraviglia. Narrato da Martin Barotte nel parco (Théâtre du Mammouth).
Espanol :
Marzhin le Mage-Fée: un cuento de hadas mágico y maravilloso. Narrado por Martin Barotte en el parque (Théâtre du Mammouth).
