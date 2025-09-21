Journées Européennes du Patrimoine: Conteurs en duo « Histoires étranges & merveilleuses » à La Barbeyère Crest

Journées Européennes du Patrimoine: Conteurs en duo « Histoires étranges & merveilleuses » à La Barbeyère Crest dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine: Conteurs en duo « Histoires étranges & merveilleuses » à La Barbeyère

24 chemin des Acacias Crest Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Contes de nourrice, philosophiques ou à faire peur, improvisation interactive entre le public et les deux conteurs. Dans le parc et le jardin d’hiver.

.

24 chemin des Acacias Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr

English :

Nanny tales, philosophical and scary tales, interactive improvisation between the audience and the two storytellers. In the park and conservatory.

German :

Ammenmärchen, philosophische oder gruselige Geschichten, interaktive Improvisationen zwischen dem Publikum und den beiden Erzählern. Im Park und im Wintergarten.

Italiano :

Racconti di tate, racconti filosofici, racconti di paura e improvvisazioni interattive tra il pubblico e i due narratori. Nel parco e nel giardino d’inverno.

Espanol :

Cuentos de niñeras, cuentos filosóficos, cuentos de miedo e improvisación interactiva entre el público y los dos narradores. En el parque y el conservatorio.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Conteurs en duo « Histoires étranges & merveilleuses » à La Barbeyère Crest a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme