Journées Européennes du Patrimoine: Conteurs en duo « Histoires étranges & merveilleuses » à La Barbeyère Crest dimanche 21 septembre 2025.
24 chemin des Acacias Crest Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Contes de nourrice, philosophiques ou à faire peur, improvisation interactive entre le public et les deux conteurs. Dans le parc et le jardin d’hiver.
24 chemin des Acacias Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr
English :
Nanny tales, philosophical and scary tales, interactive improvisation between the audience and the two storytellers. In the park and conservatory.
German :
Ammenmärchen, philosophische oder gruselige Geschichten, interaktive Improvisationen zwischen dem Publikum und den beiden Erzählern. Im Park und im Wintergarten.
Italiano :
Racconti di tate, racconti filosofici, racconti di paura e improvvisazioni interattive tra il pubblico e i due narratori. Nel parco e nel giardino d’inverno.
Espanol :
Cuentos de niñeras, cuentos filosóficos, cuentos de miedo e improvisación interactiva entre el público y los dos narradores. En el parque y el conservatorio.
