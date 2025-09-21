JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE COULISSES DE LA TAM Montpellier

Le dimanche 21 septembre 2025, TaM invite le public à célébrer le 25ᵉ anniversaire de la ligne 1 à travers une immersion gratuite et familiale au Centre d’Exploitation et de Maintenance des Hirondelles (CEMH).

25 ans de la ligne 1 de tramway une journée portes ouvertes exceptionnelle

Au programme

Visites guidées découvrez les coulisses de la maintenance, de la sécurité et de l’entretien du réseau aux côtés des experts.

Simulation de conduite prenez les commandes d’un tramway, entre simulateur et cabine authentique, pour une expérience unique.

Exposition éphémère une rame transformée en musée retrace l’histoire de la ligne, de sa création à son extension prévue le 18 octobre.

Animations festives spectacles d’impro, ateliers créatifs, fresque collaborative, maquillage et tours de magie pour les enfants.

Restauration sur place.

Infos pratiques

Dimanche 21 septembre 2025, de 9h à 18h

CEMH, 643 rue de l’Agathois, Montpellier

Accès gratuit, inscription obligatoire sur tam-voyages.com

(places limitées)

Tram ligne 1 arrêt Saint-Paul / Bus ligne 19 arrêt Uppsala

Tenue réglementée chaussures fermées, pas de shorts ni de jupes. Pièce d’identité exigée à l’entrée .

English :

On Sunday September 21, 2025, TaM invites the public to celebrate the 25? anniversary of line 1 with a free, family-friendly immersion at the Centre d?Exploitation et de Maintenance des Hirondelles (CEMH).

German :

Am Sonntag, den 21. September 2025, lädt TaM die Öffentlichkeit ein, das 25-jährige Jubiläum der Linie 1 mit einem kostenlosen Familienausflug zum Centre d’Exploitation et de Maintenance des Hirondelles (CEMH) zu feiern.

Italiano :

Domenica 21 settembre 2025, TaM invita il pubblico a celebrare il 25° anniversario della linea 1 con una visita gratuita e adatta alle famiglie al Centre d’Exploitation et de Maintenance des Hirondelles (CEMH).

Espanol :

El domingo 21 de septiembre de 2025, el TaM invita al público a celebrar el 25 aniversario de la línea 1 con una visita gratuita y familiar al Centro de Explotación y Mantenimiento de las Hirondelles (CEMH).

