JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE COURNONTERRAL Cournonterral samedi 20 septembre 2025.
Place de l’Église Cournonterral Hérault
Samedi 20/09 à 15h Place de l’Eglise
Visite guidée du patrimoine historique de Cournonterral avec le concours des Baladins de l’Histoire.
Visite guidée du patrimoine historique de Cournonterral avec le concours des Baladins de l’Histoire.
Passage de la visite à la Chapelle des Pénitents pour voir l’exposition de Pierre GALTIER et Philippe MARASSE « Au temps des chemins de fer à Cournonterral »
Goûter de clôture offert
Gratuit .
Place de l’Église Cournonterral 34660 Hérault Occitanie +33 4 67 85 00 11
English :
Saturday 20/09 at 3pm Place de l’Eglise
Guided tour of Cournonterral’s historical heritage with the Baladins de l’Histoire.
German :
Samstag, 20.09. um 15 Uhr Place de l’Eglise
Geführte Besichtigung des historischen Erbes von Cournonterral mit Unterstützung der Baladins de l’Histoire.
Italiano :
Sabato 20/09 alle ore 15.00 Piazza dell’Eglise
Visita guidata al patrimonio storico di Cournonterral con i Baladins de l’Histoire.
Espanol :
Sábado 20/09 a las 15.00 horas Place de l’Eglise
Visita guiada del patrimonio histórico de Cournonterral con los Baladins de l’Histoire.
