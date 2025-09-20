Journées européennes du patrimoine Coutainville balnéaire Place du 28 juillet Agon-Coutainville

Journées européennes du patrimoine Coutainville balnéaire Place du 28 juillet Agon-Coutainville samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Visite guidée sur l’architecture balnéaire d’Agon-Coutainville .

Place du 28 juillet Office de tourisme Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

