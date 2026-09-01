Journées européennes du patrimoine Centre Eden Cuisery

Informations pratiques

Cuisery

Journées européennes du patrimoine

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Véritable porte d’entrée vers les richesses naturelles de la Bourgogne, le musée invite petits et grands à explorer la biodiversité à travers un parcours muséographique interactif, un cabinet de curiosités fascinant et un parc qui complète la visite.

Un musée où la nature se vit et se manipule

Pensé comme un espace d’exploration sensorielle, le Centre Eden propose une immersion au cœur des milieux naturels. Manipulations, observations, dispositifs interactifs et animations ludiques rythment la visite. Chaque salle offre une approche vivante de la faune, de la flore et des écosystèmes régionaux, permettant à chacun de comprendre la nature en la touchant du doigt.

Exposition « nuit ».

La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout temps, fasciné l’homme. Elle est synonyme de mystère et peut enchanter autant qu’elle peut impressionner, que l’on soit grand ou petit.

L’exposition propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé, d’une forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi qu’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve… avant de finir sur les mythes et monstres de la nuit. .

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Cuisery a été mis à jour le 2026-09-10 par Direction de l’Attractivité et de la Communication – Département 71