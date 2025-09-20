Journées Européennes du Patrimoine Culture et Patrimoine Senpere Rue de l’Eglise Saint-Pée-sur-Nivelle

Journées Européennes du Patrimoine Culture et Patrimoine Senpere Rue de l'Eglise Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 20 septembre 2025.

Rue de l'Eglise Eglise Saint-Pierre Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Culture et Patrimoine Senpere participe avec un stand pendant le marché devant le monument aux morts.

2 visites guidées seront proposées à 10h et 11h.

Durant cette matinée, l’association vous fera découvrir les Buruxkak et les différentes thématiques, présentation des bornes patrimoine créées par Culture et Patrimoine Senpere. .

